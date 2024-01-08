شكرا لقرائتكم خبر عن فيلما "أبو نسب" و"الإسكندراني" يتصدران الإيرادات اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام الإيرادات أمس، بعد أن حصد مليونين و504 آلاف و641 جنيهًا، في دور العرض السينمائية المختلفة، بينما جاء في المركز الثاني فيلم "الإسكندراني" بطولة النجم أحمد العوض، إذ حقق أمس إيرادات بلغت مليونين و224 ألفًا و460 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أيام عرض 6 ملايين و445 ألفًا و279 جنيها.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

أما فيلم "الإسكندرانى" هو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.