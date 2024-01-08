شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المؤلف الإذاعى أحمد درويش والجنازة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف الإذاعي والشاعر أحمد درويش منذ قليل عن وفاة والدته، حيث كتب على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحلة عقب صلاة الظهر بمسجد فاطمة الزهراء بشارع العقصة والدفن بمقابر أبو النور بالإسكندرية باب 6 والعزاء ليلا أمام منزل الأسرة.

الكاتب أحمد درويش برع فى كتابة الشعر والدراما الإذاعية وقدم العديد من الأعمال الناجحة التى ستظل خالدة فى ذاكرة الإذاعة المصرية، بدأ مسيرته الفنية عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط حيث قدم دراما إذاعية فى برنامج شهر زاد بطولة معالى زايد، ثم توالت أعماله الرائعة والتى مازالت مستمرة إلى الآن، إنه الكاتب والشاعر أحمد درويش .

اسمه بالكامل أحمد محمد محمد درويش، وشهرته أحمد درويش، من مواليد الاسكندرية فى 21 أبريل من عام 1972 ومن أهم أعماله مسلسل عجمية بطولة أحمد عبد العزيز ورانيا محمود ياسين وأحمد السعدني وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج إذاعة الشرق الأوسط وإخراج إيهاب منير.

وفي مجال الشعر والأغنية: أغنيات وتترات حوالي ٥٠ مسلسل غناها حمادة هلال وريهام عبد الحكيم و حسن حسني وأشرف عبد الباقي وهالة فاخر وسناء يونس وهاني رمزي وحسن الرداد حجازي متقال ودعاء رجب وغيرهم ولحنها حلمي بكر وطه الحكيم وأكرم عادل وعلي شرف وغيرهم والأوبريت الغنائي آه يا مارية، عشقك غية والذي قدم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بمناسبة اختيار الإسكندرية عاصمة للثقافة الإسلامية.