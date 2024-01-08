ليلى جلادستون أول ممثلة من السكان الأصليين تفوز بـ جولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دخلت الممثلة الأمريكية ليلى جلادستون التي تنحدر أصولها من السكان الأصليين "الهنود الحمر" التاريخ من أوسع أبوابه بعد فوزها بجائزة "أفضل ممثلة في دور درامي" بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام، عن فيلم "Killer of the Flower Moon" لتصبح أول ممثلة من السكان الأصليين تفوز بالجائزة في تاريخ حفل توزيع الجوائز الأشهر في العالم.

وجائزة جولدن جلوب تقرب "ليلى" خطوة أكثر للفوز بجائزة الأوسكار المقرر الإعلان عن ترشيحاتها النهائية يوم 23 يناير الجاري قبل الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 هذا العام والمقرر إقامته يوم الإثنين 11 مارس المقبل.

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور "ليلى" بأحداث الفيلم وعن قرب ترشحها لأول مرة لجائزة الأوسكار الأولى لها بمسيرتها، حيث تقوم بتجسيد سيدة ضمن قبيلة "أوساج" والتي تتعرض للعديد من حوادث القتل الغامضة.

وأوضحت العديد من التقارير العالمية مؤخرًا أن "ليلى" لم تكن مرشحة من الأساس للمشاركة ببطولة الفيلم وأن الصدفة وراء اختيارها من قبل المخرج مارتن سكورسيزي، حيث كان من المفترض أن تقدم "ليلي" على كورس خاص بتحليل البيانات إلى أن رآها "سكورسيزي" وتم إرسال رسالة لها تطلب منها مقابلة المخرج المخضرم ليقرر سكورسيزي إسناد دور البطولة لها كما كشف في العديد من التصريحات الصحفية عن كونها الأنسب للشخصية.

وتم تقديم "ليلى جلادستون" لأول مرة بفيلم "الشتاء في الدم" وهي رواية لـ أليكس وأندرو سميث ضمن الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز الأمريكية، ثم جاء دورها المميز عام 2016 بفيلم "نساء معينات" لـ كيلي ريتشارد لتفوز بجائزة "جمعية نقاد السينما" في لوس أنجلوس كأفضل ممثلة مساعدة.

يذكر أن ليلى جلادستون تشارك ببطولة مسلسل الجريمة "Under the Bridge" وهو من نوعية المسلسلات القصيرة والمقرر بدء عرضه خلال الفترة المقبلة.