أنس بوخش يهنئ نجله بعيد ميلاده .. فهل يشبهه!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 يناير 2024 11:22 مساءً - احتفل رائد الأعمال والإعلامي الإماراتي أنس بوخش اليوم بعيد ميلاده أحد أبنائه، الذي أتم 14 عامًا، وتضمن الاحتفال الكثير من العلامات التي تدل على التقارب الكبير في العلاقة بينه وبين أبنائه.

نشر “بوخش” صورة تجمعها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وعلق عليها قائلًا :” 14; my young man ١٤ سنة ما شاء الله .. الله يحفظك يا حبيبي”.

أنس بوخش يحتفل بعيد ميلاد نجله

وقد تلقى أنس بوخش العديد من التعلقات من متابعيه ومحبيه، فمنهم من علق “المعنى الحقيقي للكوبي بيست”، وآخرون تمنوا لنجله السعادة والفرح في حياته .

من هو أنس بوخش؟

أنس بوخش إعلامي ورائد أعمال إماراتي، ومقدم برنامجه #ABtalks، قد بدأ عرضه على يوتيوب منذ عام 2014، يقدم تجربته الإعلامية الجديدة بالتعاون مع منصة نتفليكس بموسمه الأول، مكوناً من 6 حلقات مع مجموعة من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا، هم: “بلقيس، ومنى زكي، ويسرا، ومهند المندي، ومثايل ووالدته اختصاصية التنمية البشرية هالة كاظم، ولإعلامية منى الشاذلى وغيرهم كثيرون من مشاهير الفن والسوشيال ميديا .

كما أنه المؤسس المشارك لنادي أهداف الرياضي ومؤسس شركة شركة بوخش براذرز وشريك في عدة شركات أخرى وهو عضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي الإمارات العربية المتحدة.

حياته العائلية وأولاده

وبملاحظة حياة أنس بوخش الشخصية، نلاحظ حرصه الدائم على قضاء المزيد من الوقت مع طفليه ماجد وخالد، حيث يصطحبهما دائماً في أماكن ومناسبات مختلفة.

وأنس بوخش من الشخصيات التي تحرص على إبقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، لذلك غير معروف الكثير عن ذلك الجانب في حياته. لكنه قال في لقاء مؤخراً في برنامج ABtalks في حلقة طوني خليفة أنه منفصل عن زوجته ولديه طفلان.

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