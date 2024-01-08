أعلنت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني خبرا سارا لمتابعيها على تطبيق سناب شات. حيث أعلنت عن حملها في طفلها الرابع. وأرفقت سارة الودعاني مع صورتها تعليقا قالت فيه: “اللهم تمم علي حملي واحفظ لي جنيني واكتب لي حمل سهل بكل يسر وأمان وراحة يارب وارزقني ولادة هينة لينة”. وكانت سارة احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلاد ابنتها سكرة الثالث بمظاهر فخمة وديكورات لفتت الأنظار.

كانت هذه تفاصيل خبر سارة الودعاني تزف خبرا سارا لمتابعيها عن حياتها الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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