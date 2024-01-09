شكرا لقرائتكم خبر عن 4 من أصل 9 ترشيحات يحصدها مسلسل Succession في الجولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسلسل Succession على عدة 9 ترشيحات في جوائز الجولدن جلوب في دورته الـ81، ومن هذه الترشيحات استطاع العمل في اقتناص 4 جوائز من أصل الـ 9 ترشيحات، وهذه الجوائز:

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي - ماثيو ماكفادين

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي - كيران كولكين

أفضل ممثلة في مسلسل درامي – سارة سنوك

أفضل مسلسل درامي.

مسلسل Succession من بطولة كل من: بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.

يدور مسلسل Succession حول عائلة روي التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، ومع ذلك، يتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحى عن الشركة.