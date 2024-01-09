ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هُيام"، أمس، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليلي" الثالث.

ونشرت مريم عبر حيابها الرسمي، مجموعة من الصور التي وثقت أجواء عيد الميلاد.

وأرفقت مريم الصور بتعليق، قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. كلا هنا نحبك جدا".

وظهرت مريم وابنتها في الصور بأزياء الشخصية الكرتونية الشهيرة "ماشا والدب"، وزينت المنزل والحلويات بدمى خاصة بالشخصية الكرتونية الشهيرة.

جاء هذا الاحتفال بعيد الميلاد، في العاصمة الألمانية برلين، إذ تعيش مريم أوزرلي مع والديها وابنتها هناك.

يذكر أن مريم كانت قد أعلنت عن حملها بطفلتها الثانية من دون زواج، وأنها وصلت إلى الشهر الخامس من حملها.

وكانت مريم قد تعرضت لحملة من الانتقادات بسبب هذا الخبر، ما جعلها ترد على تلك الانتقادات، قائلة: "الحكم على الآخرين من دون وجه حق، خطأ".

ولفتت إلى أن حياة كل شخص تختلف عن الآخر، وأن كل تلك الانتقادات لا تؤثر عليها.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- على طريقة "ماشا والدب"... مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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