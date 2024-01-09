ندى ازهاري تسلط الضوء على الصحة النفسية في أغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المغربية ندى أزهاري اغنيتها الجديدة كنبغيك و قد لقت استحسان الجمهور منذ الساعات الأولى من اطلاقها.



تعتبر أغنية كنبغيك هي ثاني أغنية من ألبوم ندى الأول بجزئه الأول وهي من كلمات و الحان ندى أزهاري و توزيع سليم عمور.

وعن موضوع الأغنية صرحت ندى أزهاري أنه عند سماع الأغنية لأول مرة، قد يعتقد الجمهور أن هذه الأغنية هي أغنية عاطفية تحكي عن علاقة معقدة أو سامة ولكن الأمر أكثر من ذلك بكثير.

أغنية كنبغيك تصف بالفعل علاقاتنا المعقدة مع أنفسنا لكن بشكل عميق هنا نسلط الضوء على الصحة النفسية هذا الموضوع لا نتحدث عنه علنًا، فالكثير منا يعاني في صمت، ويخوض المعركة بمفرده. تسلط أيضا هذه الأغنية الضوء على أهمية الانفتاح والتعبير عن مشاعرك. إن مشاركة يأسنا ومعاناتنا يمكن أن يحررنا، فالصمت وحده هو الذي يقتل.

صوت ندى المؤلم سيتركك عاجزًا عن الكلام، وستبقى كلماتها في ذهنك لفترة طويلة بعد انتهاء الأغنية.

"كنبغيك" ليست مجرد أغنية، بل هي دعوة للاشتغال على نفسية أولئك الذين يكافحون من أجل طلب المساعدة ويعانون في صمت، ودورنا جميعًا هو الاستماع إليهم ودعمهم.