مشعل الخالدي يعلن عن زواجه رسميًا من بدور البراهيم

أعلن مشهور السناب شات مشعل الخالدي عن زواجه من مشهورة السناب شات والفاشينيستا السعودية بدور البراهيم بشكل رسمي.

وقام مشعل الخالدي بنشر صورة له برفقه بدور البراهيم وعلق عليها قائلاً:” نعم أعلنها للعالم كله بدور البراهيم تابعوها.”

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