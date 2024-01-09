شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الملحن عمرو الشاذلى والعزاء بمسجد حسن الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفت، صباح اليوم، والدة الملحن عمرو الشاذلى، حيث أعلن على صفحته الخاصة على فيس بوك عن فقدان والدته معلنا عن موعد العزاء اليوم بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.



بوست عمرو الشاذلى

وكتب عمرو الشاذلى قائلا "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمى لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله والدتى والعزاء اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع بعد صلاة المغرب.

يذكر أن الملحن عمرو الشاذلى من الملحنين الذين ذاع صيتهم فى السنوات الأخيرة، وتعاون مع عدد من النجوم فى الوطن العربى منهم شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعى وفضل شاكر، كما تعاون فى ألبوم رامى صبرى الأخير وهيثم شاكر وخالد سليم وبوسى وغيرهم.