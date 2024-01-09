شكرا لقرائتكم خبر عن بول جياماتى يتناول وجبته بعد حفل جولدن جلوب بالبدلة والجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت ليلة الممثل العالمى بول جياماتى بوجبة في مطعم بصحبة جائزة الجولد جلوب، حيث حصل بطل The Billions البالغ من العمر 56 عامًا على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دوره في فيلم The Holdovers.

وبعد الحفل يبدو أن الممثل لم يستطع الانتظار لتناول وجبة في أحد المطاعم الأكثر شهرة في لوس أنجلوس، وغرد الممثل مايكل واربورتون قائلاً: "يحافظ بول جياماتي على الأمر الحقيقي بعد فوزه بجائزة جولدن جلوب الليلة الماضية، بذهابه إلى Westwood In-N-Out في لوس أنجلوس".



بول جياماتي

في هذا المنشور، كانت هناك صورة لنجم Big Fat Liar وهو جالس في بهو مطعم الوجبات السريعة، وهو لا يزال يرتدي ملابسه الرسمية، مع ظهور جائزته الذهبية أثناء استعداده لتناول وجبته، ويبدو أن من حوله الذين ظهروا في الصورة منشغلون بأوامرهم الشخصية.

قبل التوجه إلى مطعم الوجبات السريعة ألقى جياماتي خطابًا صادقًا مخصصًا للمعلمين، حيث شكر معجبيه وأقرانه على حد سواء على فوزه بجائزة جولدن جلوب.

وقال مازحا: "من المؤكد أن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة لممثل لعب دور رجل تفوح منه رائحة السمك"، في إشارة إلى شخصيته، مدرس المدرسة الداخلية بول هونهام.



بول جياماتي

وبعد تقديم بعض كلمات الشكر، قال: "أريد أن أتوجه بالتحية لابني صموئيل، الذي تخرج مؤخرًا من الكلية، خاصة أن الفيلم عن معلم، الذى ألعب دوره، وأدو أن أشكر عائلتي بأكملها، خاصة أنهم معلمون، وكلهم ​​يعودون إلى أجيال مضت".

وتابع جياماتي: "المعلمون أناس طيبون، يجب أن أحترمهم، إنهم يقومون بعمل جيد، وهذه مهمة صعبة، لذا فهذه مهمة للمعلمين أيضًا، شكرًا يا رفاق. شكرًا لكم".

في The Holdovers يلعب جياماتي دور مدرس تاريخ غريب الأطوار في مدرسة إعدادية نائية يُجبر على البقاء في الحرم الجامعي خلال العطلات مع طالب مضطرب (دومينيك سيسا) ليس لديه مكان يذهب إليه.