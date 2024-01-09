شيماء سيف تثير الجدل حول طلاقها.. وزوجها يردّ ساخراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة شيماء سيف الكثير من الجدل حول انفصالها عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من ست سنوات، إثر نشرها صورة لصفحة من كتاب، فيها كلام عن الأزواج يتضمن الطلب من الرجال أن يسرّحوا زوجاتهم بإحسان إذا لم يستطيعوا تحقيق الأمان لهن.

ونشرت شيماء الصورة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي في “إنستغرام”، وقد جاء فيها: “إن لم تستطع أن تكون لها زوجاً فكن رجلاً، وإن ثقُلت عليك الرجولة فكن إنساناً، وإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك فسرّحها بإحسان، حتى تنعم بحياتها بعيداً عن قلبك، الذي هدّ روحها وسلبها أمانها”.

وهو ما أثار التساؤلات حول ما إذا كان قد حدث انفصال بين شيماء وزوحها، الذي سارع إلى تكذيب هذا الأمر ونشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” منشوراً سخر فيه من تلك الشائعة، قائلاً: “حصرياً ووقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي الكلام ده ممكن يكون عند أمك مش عندنا، وناقص تحلفوا إنه حصل لا وخيانة وجواز عرفي ولا في الأفلام! بتجيبوا الهري دي منين؟”.

وأضاف زوج شيماء سيف: “هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش ولا مدفوعلكوا علشان تروّجوا لكلام مالوش أي أساس؟ عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كدّابين وشكلكم وحش آه معلش ما أنتم وشكم مكشوف وما يفرقش معاكم كان نفسي آخد المسار القانوني وارفع قضية عليكم بتهمة التشهير، ولكن أنتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه”.