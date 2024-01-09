زواج بدور البراهيم من مشعل الخالدي

ميرنا وليد - بيروت - كشف نجم مواقع التواصل الإجتماعي مشعل الخالدي عن زواجه من خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم بشكل رسمي، اذ نشر صورة تجمعه بها على حسابه الخاص ، وعلّق بالقول: "نعم أعلنها للعالم كله بدور البراهيم تابعوها".



على صعيد آخر وجهت بدور البراهيم في السابق تحذيراً لعدد من الأشخاص الذين لم تذكر أسمائهم، باللجوء إلى القضاء في حالة التحدث عنها مجدداً مشيرة إلى أن ذلك يسبب لها الأذى ولعائلتها.

وظهرت بدور البراهيم في فيديو لها عبر حسابها الشخصي مؤكدة أنها تنتمي لأسرة ذات أصل ولديها أولاد تعتني بهم وعائلة مسؤولة عنها.