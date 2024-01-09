طارق الشناوي يستغرب أنه لم يهاجم محمد إمام في "أبو نسب"

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الناقد الفني المصري طارق الشناوي بفيلم "أبو نسب"، للممثل المصري محمد إمام، الذي تخطت إيراداته حتى ليلة رأس السنة 20 مليون جنيه، ما يعادل 647,233.

06 دولار أميركي.

وكان محمد إمام علق على إشادة سابقة من طارق الشناوي بالفيلم قائلاً: "مستغرب إن أول مرة مش بتهاجمني"، وذلك عبر منشور له، وهو ما رد عليه طارق الشناوي قائلا: "وأنا كمان مستغرب".

وأضاف: "الفيلم دمه خفيف، والمخرج رامي إمام لا يراهن على شيء أكثر من قضاء الجمور حوالي ساعتين من الضحك، وفي نفس الوقت نجد لمحات أداء وفن تمثيل، بالذات عند ماجد الكدواني، وهو رمانة ميزان الفيلم".

وتابع: "بالنسبة لي كنت دائما أرى عادل إمام في محمد إمام، وطبعا في جينات ورثها من أبوه، كما أن عادل إمام مؤثر في كل فناني الكوميديا بعده".

وأكمل: "لا تزال ياسمين صبري أنثى جميلة وفيديت، وأجمل وجه في العشر سنوات الأخيرة"، وبسؤاله هي أحلى أم مي عمر، قال: "بالنسبة لي ياسمين"، وكان ذلك خلال استضافته في برنامج "مصر جديدة".