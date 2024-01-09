طرح كليب تامر حسني الجديد "ما وحشتكيش".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الفنان تامر حسني في مطلع 2024 بكليب غنائي جديد"ما وحشتكيش"، والمقرر طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

صناع أغنية تامر حسني ما وحشتكيش

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وقدم تامر حسني مقطعا من الأغنية في أحدث حفلاته الغنائية في الإمارات.

كان قد طرح تامر حسني أخيرا أغنية هرمون السعادة، التي اجتازت حاجز 50 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، وتقول كلماتها "مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة (لسه السهرة طويلة)

مسيلي علي الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة (لسه السهرة طويلة)

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية، يلا

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة (أرجوك ما تكونش سادة)

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة (أرجوك ما تكونش سادة)".

بجانب أغنية حوا مع الفنانة أسيل عمران، وتقول كلماتها "اشتريت كتاب إسمه كيف تفهم حوا قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا حوا في كل الجنسيات بجد تركيبه واحده لو هنسمي في مسميات أحن حنينه جاحده حافظين مش فاهمين نفس الكلام و بيتردد بيتردد و إحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا و نسدد آه و نسدد و بعد ما كان نفسي في واحده تفهمني من غير ما أتكلم ما أتكلم بقيت أدعي ألاقي واحده تفهمني أصلاً و أنا بتكلم بتكلم في جوا دماغ حوا كذا حد ملاك .. شيطان والله تعبت لما تعاملها كده انت و حظك في اللي ساعتها بقى ماسك ال Shift وديتها مره للدكتور دكتور دقيقه و نبقى عندك سألها مالك ؟ قالتله مالي ! ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك حافظين مش فاهمين نفس الكلام و بيتردد بيتردد و إحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا و نسدد آه و نسدد و بعد ما كان نفسي في واحده تفهمني من غير ما أتكلم ما أتكلم بقيت أدعي ألاقي واحده تفهمني أصلاً و أنا بتكلم بتكلم”.