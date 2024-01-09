شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل Succession يسيطرون على جائزة جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أبطال مسلسل Succession من الحفاظ على وتيرة الفوز فى جوائز جولدن جلوب فى فئة أفضل ممثل درامى على مدار ثلاث سنوات.



أبطال مسلسل Succession

وهؤلاء من حصلوا على الجائزة جولدن جلوب فى فئة أفضل ممثل دراما من مسلسل Succession..

برايان كوكس 2020

جيريمي سترونج 2022

كيران كولكين 2024

مسلسل Succession من بطولة كل من: بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.

يدور مسلسل Succession حول عائلة روي التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، ومع ذلك، يتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحى عن الشركة.