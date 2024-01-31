شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا وزوجته في العرض الأول لفيلم Bob Marley: One Love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر إدريس إلبا وزوجته سابرينا حسهما الأنيق عند وصولهما إلى العرض الأول لفيلم Bob Marley: One Love في BFI IMAX بلندن.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل الممثل البالغ من العمر 51 عامًا، لفت الأنظار عندما ارتدى معطفًا جريئًا باللون الأزرق والبيج والأخضر على السجادة الحمراء.

كان يرتدي بنطالاً باللون الكاكي وحذاءً أسود، بينما كان يقف بجانب عارضة الأزياء سابرينا، 34 عامًا، التي تزوجها في عام 2019.

بدت الإعلامية الكندية سابرينا مثيرة بفستان أسود ذو فتحة عنق، كانت ترتدي فروًا بنفس اللون على ذراعيها وهي تقف بجانب زوجها الشهير.

وكان قد ظهر النجم العالمي إدريس إلبا في شكل جديد بجلسة تصوير للترويج لعلامة تجارية في شوارع مدينة لندن الإنجليزية للإعلان عن مجموعات الربيع للعلامة، حيث ظهر إلبا مرتدياً معطفًا كلاسيكيًا من البراند،

ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي الذى قرر الابتعاد عن تجسيد شخصية جيمس بوند، قرر الظهور بعد غياب طويل للترويج للحملة الإعلامية للعلامة التجارية كـ "موديل"، وهي ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها ممثل "Thor" مع مصور الحملة الشهير، ولكنه التعاون الأكثر شهرة وأهمية لهما سوياً.

إدريس البا

لعب "إلبا" دور البطولة مؤخرًا في مسلسل الإثارة "Hijack" على Apple TV العام الماضي، ومن المقرر ان يعود بدور جديد في "Sonic the Hedgehog 3"، المقرر إصداره في ديسمبر المقبل.

وسبق وكشف "إلبا" أنه خضع للعلاج النفسى العام قبل الماضي بعد تكوين بعض "العادات غير الصحية"، وذلك بعدما ظهر الممثل في البودكاست Changes with Annie Macmanus حيث اعترف بأنه "مدمن للعمل" وأراد "التكيف"، حيث صرح إلبا قائلا: "الأمر هو أننى لدي بعض العادات غير الصحية التي تشكلت خلال عملى، حيث شعرت أننى مدمن للعمل بشكل كبير وهذا ليس أمرًا رائعًا للحياة بشكل عام".