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إدريس إلبا وزوجته في العرض الأول لفيلم Bob Marley: One Love

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القاهرة - سامية سيد - أظهر إدريس إلبا وزوجته سابرينا حسهما الأنيق عند وصولهما إلى العرض الأول لفيلم Bob Marley: One Love في BFI IMAX بلندن.

Sabrina recently opened up about teaming up with her husband Idris as they launched their own skincare line, S'ABLE Labs, admitting it was a 'learning curve'

Idris Elba and his wife Sabrina showed off their chic senses of style as they arrived at the premiere of Bob Marley: One Love at the BFI IMAX in London on Tuesday

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل الممثل البالغ من العمر 51 عامًا، لفت الأنظار عندما ارتدى معطفًا جريئًا باللون الأزرق والبيج والأخضر على السجادة الحمراء.

The actor, 51, ensured he caught the eye as he wore a bold patterned blue, beige and green coat on the red carpet

كان يرتدي بنطالاً باللون الكاكي وحذاءً أسود، بينما كان يقف بجانب عارضة الأزياء سابرينا، 34 عامًا، التي تزوجها في عام 2019.

Sabrina looked sensational in a black dress with a plunging neckline. She wore a fur in the same colour over her arms as she posed alongside her famous husband

بدت الإعلامية الكندية سابرينا مثيرة بفستان أسود ذو فتحة عنق، كانت ترتدي فروًا بنفس اللون على ذراعيها وهي تقف بجانب زوجها الشهير.

 

وكان قد ظهر النجم العالمي إدريس إلبا في شكل جديد بجلسة تصوير للترويج لعلامة تجارية في شوارع مدينة لندن الإنجليزية للإعلان عن مجموعات الربيع للعلامة، حيث ظهر إلبا مرتدياً معطفًا كلاسيكيًا من البراند، 

ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي الذى قرر الابتعاد عن تجسيد شخصية جيمس بوند، قرر الظهور بعد غياب طويل للترويج للحملة الإعلامية للعلامة التجارية كـ "موديل"، وهي ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها ممثل "Thor" مع مصور الحملة الشهير، ولكنه التعاون الأكثر شهرة وأهمية لهما سوياً.

إدريس الباإدريس البا

 

لعب "إلبا" دور البطولة مؤخرًا في مسلسل الإثارة "Hijack" على Apple TV العام الماضي، ومن المقرر ان يعود بدور جديد في "Sonic the Hedgehog 3"، المقرر إصداره في ديسمبر المقبل.

وسبق وكشف "إلبا" أنه خضع للعلاج النفسى العام قبل الماضي بعد تكوين بعض "العادات غير الصحية"، وذلك بعدما ظهر الممثل في البودكاست Changes with Annie Macmanus حيث اعترف بأنه "مدمن للعمل" وأراد "التكيف"، حيث صرح إلبا قائلا: "الأمر هو أننى لدي بعض العادات غير الصحية التي تشكلت خلال عملى، حيث شعرت أننى مدمن للعمل بشكل كبير وهذا ليس أمرًا رائعًا للحياة بشكل عام".

وتابع إلبا قائلا:" كل شيء يحتاج إلى التوازن"، كما أوضح الممثل كيف شجعته مسيرته المهنية على العمل أكثر، مضيفًا: "تلك هي المسارات التي كان علي أن أتبعها، "يجب على التكيف".

 

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