إطلالة جينيفر أنيستون الأخيرة حديث المتابعين.. وما علاقة "Friends"؟

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون الأنظار لها بإطلالتها الأخيرة في حفل توزيع الجوائز الـ Golden Globes، حيث أعادت الجمهور إلى مسلسل "Friends" وشخصية رايتسل غرين التي قدمتها فيه.



وفي التفاصيل، إرتدت جينيفر فستاناً باللون الأسود طويل وضيق، وبسيط للغاية، وإعتمدت تسريحة شعر "ذا ريتشيل" التي إشتهرت فيها بالعمل والتي تعود إلى عام 1994.

تحدثت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون، عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعتها بصديقها الممثل العالمي الراحل ماثيو بيري، في صباح يوم وفاته المفاجئ.

وأكدت جينيفر لمجلة Variety أنها راسلت ماثيو بيري يوم وفاته في الصباح حيث بدى بصحة جيدة وسعيد.

وقالت جينيفر: "كما قال، فهو يحب أن يتذكره الناس. كان سعيدًا. كان بصحة جيدة. وكان قد أقلع عن التدخين. لقد كان في حالة جيدة. كان سعيدًا، هذا كل ما أعرفه. لقد كنت أراسله حرفيًا في ذلك الصباح نفسه، يا ماتي المضحك. لم يكن يتألم. لم يكن يكافح. كان سعيدًا".