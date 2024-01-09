تعليق غير متوقع من سيلينا جوميز على عدم فوزها بجائزة الجولدن جلوب

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، علي التعليق بشأن عدم فوزها بجائزة الجولدن جوب، في الحفل الذي أقيم أمس، قائلة:"لم أفز بالجائزة لكنني فزت بحبيبي".

حيث نشرت سيلينا جوميز، صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات، وهي تقبل حبيبها الجديد بلانكو، خلف كواليس حفل الجولدن جلوب، بعد خسارتها للجائزة.

وكانت فاجأت النجمة سيلينا جوميز جمهورها، باعلانها أن ألبومها القادم، لن يحمل أغاني حزينة، وأنها ترغب في التركيز علي الأغاني السعيدة، والتي تعطي طاقة إيجابية.

أعمل على الألبوم ليل ونهار للانتهاء منه سريعًا

وأضافت أنها تعمل ليل ونهار، لطرح ألبومها في أسرع وقت.

وكانت طرحت النجمة سيلينا جوميز أغنية single soon، مؤخرا عبر موقع المشاهدة يوتيوب، لتحقق الأغنية 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات من طرحها.

وكانت داعبت المغنية والممثلة الأمريكية العالمية سيلينا جوميز، جمهورها فى فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على تيك توك.

حيث ظهرت سيلينا جوميز أثناء مشاهدتها مباراة كرة قدم مع عدد من الأصدقاء وهي تصرخ للرياضيين قائلة: "أنا عزباء، وأحتاج الكثير من الاهتمام، ولكن سأحبك كثيرًا".



من ناحية أخري تألقت سيلينا جوميز فى باريس الأسبوع الماضى مع حارسها الشخصى، وارتدت سيلينا زياً اسوداً بالكامل، مع سترة مربوطة كما لم تغفل أثناء خروجها من الفندق عن إظهار حقيبة يد أنيقة فى يدها.

وكانت المغنية العالمية سيلينا جوميز طلبت خلال الفترة الأخيرة من متابعيها أن يكونوا أكثر لطفًا مع هيلى بيبر، زوجة حبيبها السابق المغنى العالمى جاستين بيبر.

وكانت فاجأت النجمة سيلينا جوميز، جمهورها بالكذب عندما تحدثت عن كيفية مواجهتها للتنمر علي زيادة وزنها في الفترة الأخيرة.

وأكدت سيلينا جوميز قائلة: "اعترف أنني كذبت عندما قلت إن التنمر على وزني لا يؤثر بي.. إنه يؤلمني".

سيلينا جوميز

وأضافت سيلينا جوميز، في تصريحات صحفية: "لقد كذبت.. عندما قلت أنني سأذهب إلى الإنترنت وأنشر صورة لنفسي وأقول التعليقات السلبية لا تهمني، كنت أنشر هذه الأشياء، لأنني لم أرغب في إزعاج الآخرين الذين يعانون من نفس الشيء، الشعور بالعار بسبب شكلهم ومن هم ومن يحبون، أعتقد فقط أن هذا غير عادل".

وتابعت سيلينا جوميز: "لا أعتقد أن أي شخص يستحق أن يشعر بأنه أقل من غيره، ولا أحد يستحق سماع هذه الأشياء السيئة عنه".

وأشارت سيلينا جوميز، كنت أبكي، بعدما قرأت التعليقات المؤذية عن جسدي على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيلينا جوميز

ولفتت سيلينا جوميز قائلة: "شعرت بالذل والعار عندما ارتفع وزني بسبب مرض الذئبة.. أحد الأطباء أخبرني أنني قد أصاب بسكتة دماغية على المسرح".