أحدث ظهور لـ يوسف الشريف والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي:"أنت عالمي والله، لو مافيش حاجة في رمضان هنزعل، أيوة كدا أرجع لنا، صباح الفل والياسمين، أحلى يوسف في الدنيا، وحشتنا أعمالك، ناطرينك يا قيصر".

أعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، :" قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت:"دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

يذكر أن إنجي علاء أعلنت مؤخرًا تأجيل عرض مسلسل "الراكون"، بطولة الفنان يوسف الشريف، لأسباب إنتاجية ومن المقرر عرضه رمضان 2025.

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