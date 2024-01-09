أول تعليق من محامي شيرين عبد الوهاب على مواجهتها حكم بالحبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقوبات بالحبس والغرامة؟، و ماذا عن استدعائها للتحقيق في النيابة العامة ؟، أسئلة تم تداولها في إطار النزاع بينها وبين المنتج محمد الشاعر.

المستشار صبحي جمال "محامي المنتج محمد الشاعر"، في بيان صحفي أعلن، استدعاء النيابة العامة ، الفنانة شيرين عبد الوهاب، للتحقيق في البلاغ المقدم من المنتج ضدها، والذي يتهمها فيه بالسب والقذف و التشهير، موضحا أنها تواجه عقوبة الحبس والغرامة والتعويض.



القانوني حسام لطفي "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، في أول تعليق له، قال ، :" لم يصل أي إخطار إلى الفنانة بشأن تلك الإدعاءات، إطلاقا".

وتابع،:" المنتج الشاكي نفسه، محرر ضده بلاغات رسمية، من طرفنا، ومنها البلاغ رقم 50638، و رقم 2347 إداري قسم الدقى، بشأن الاستيلاء على صفحات الفنانة في مواقع التواصل وطرح أغاني لها بدون إذنها".



الفنانة شيرين عبد الوهاب، في أول ظهور عقب طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب، أحيت مؤخرا حفل رأس السنة في الإمارات، بمشاركة المطرب جورج وسوف، و المطربة نجوى كرم.