درة بـ"لوك" جديد في أحدث ظهور.. والجمهور :"خطيرة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فاجأت الفنانة درة جمهورها بـ"لوك" جديد، حيث قامت بقص شعرها في أحدث ظهور لها.

ونشرت درة مقطع فيديو لحظة قص شعرها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي:"أحلى قصة، وجعتيلي قلبي، ماشاء الله، قصير أو طويل كله حلو، خطيرة، قمر ماشاء الله، ليش، جميل جدا، تبارك الله عليك، أنتي قمر، فدوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الأجهر" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي 2023 ،على شاشة (إم بي سي مصر).

مسلسل "الأجهر" شارك في بطولته: عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.

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