خاص.. أول رد من شيرين عبد الوهاب على ارتباطها من طبيب نساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل حول ارتباطها، بعد أيام من تصدرها قوائم تريند مواقع التواصل الإجتماعي، عقب ما تردد عن وجود قصة حب تجمعها أحد الأطباء، ظهر بجوارها كواليس حفل رأس السنة، الذي أقيم في الإمارات.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، أثارت حالة من الجدل، مع انتشار أنباء عن إرتباطها و طبيب أمراض النساء د.تامر سليم، خاصة عقب ظهوره بصحبتها في كواليس الحفل.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، حصلت عليه "الخليج 365"، قالت ،:" تتابع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ما تم تداوله من أخبار صحفية، عن علاقاتها بأحد أصدقائها من داخل الوسط الفني، أو خارجه، وتحذر من الزج باسمها أو باسم أي من أصدقائها، في أخبار كاذبة، بقصد حصد مشاهدات إعلامية ومتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت،:" وتتوعد الفنانة كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها، وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء".

البيان أضاف،:" كلفت الفنانة مستشارها القانوني د. حسام لطفي، بملاحقة راغبي الشهرة، بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم، عما يفعلون".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت مؤخرا طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب، للمرة الثانية، خلال فترة الزواج التي دامت 6 سنوات.

وترددت شائعات حول قصة حب جديدة تجمع شيرين بطبيب شهير، "خطيب" سابق للفنانة ميرهان حسين.