شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العمروسى يغازل خطيبته مى فاروق: الراحة والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد العمروسى صورة تجمعه بخطيبته المطربة مى فاروق على صفحة النواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق قائلا: الراحة والأمان.

واحتفلت المطربة مى فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسى فى حفل بسيط، بحضور الأصدقاء والمقربين، حيث حضرت المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين.

وكانت مى فاروق قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

وأعربت عن سعادتها البالغة بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح الأغنية، قائلة لـ"الخليج 365": "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغان تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".

وفي سياق متصل انضم الفنان محمد العمروسى إلى فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها .