بأجواء شتوية.. طرح كليب ماوحشتكيش لـ تامر حسني

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان تامر حسني كليب أغنية “ماوحشتكيش”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حسب ماأعلن في وقتٍ سابق عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية ماوحشتكيش من كلمات أمير طعيمة ،ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وشاركته الكليب الفنانة ثراء جبيل، ومن إخراج تامر حسني، والذي طغى عليه المشاهد الشتوية بين تساقط الثلوج، وأجواء الصلح الرومانسية التي كانت في خلفياتها الأضواء والقلوب الحمراء.

تامر حسني وثراء جبيل من الكليب

وتقول كلمات أغنية ماوحشتكيش"

شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه

كان قد طرح تامر حسني أخيرا أغنية هرمون السعادة، التي اجتازت حاجز 50 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، وتقول كلماتها "مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة (لسه السهرة طويلة)

مسيلي علي الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة (لسه السهرة طويلة)

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية، يلا

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة (أرجوك ما تكونش سادة)

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة (أرجوك ما تكونش سادة)".