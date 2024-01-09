تامر حسني يعود بقوّة ويتصدّر الترند: “موحشتكيش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انقطاع لفترة عن الإصدارات الفنية، استأنف النجم المصري تامر حسني طرح أغنيات ألبومه “هرمون السعادة”، وأطلق أغنية جديدة بعنوان “موحشتكيش” عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

في “موحشتكيش” يعود “نجم الجيل” إلى الأغنيات الرومانسية بعمل يحمل الكثير من مشاعر الاشتياق للحبيبة بعد افتراقه عنها. وكعادته قدّم تامر حسني الأغنية بإحساسٍ عالٍ ترجم العواطف الصادقة التي قد يشعر بها الشخص بعد انتهاء العلاقة.

أغنية “موحشتكيش” من كلمات أمير طعيمه، وألحان وتوزيع أحمد ابراهيم، وكان تامر حسني قد قدّمها لأوّل مرّة خلال حفله ليلة رأس السنة ضمن فعاليات مهرجان أم الإمارات في أبو ظبي.

على صعيد الصورة، قدّم تامر حسني فيديو كليباً رومانسياً للأغنية من إخراجه، فأطلّ بمشاهد تحاكي موضوع الفراق والإشتياق في لقطات استرجع فيها ذكرياته مع الحبيبة والأوقات العاطفية التي كان يقضيها معها.

واستطاعت أغنية “موحشتكيش” أن تتصدّر الترند عبر تويتر في عدد من الدول العربية منها مصر، لبنان، الكويت والجزائر وذلك في أول ساعات من طرحها، وهي الخامسة من ألبوم تامر حسني الجديد الذي يتضمن مجموعة من الأغنيات، من بينها أغنية “هرمون السعادة”، أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة، وأغنية “مش هتغير عشان حد” التي تخطت الـ11 ملايين مشاهدة وأغنية “تاج” التي حملت اسم فيلمه السينمائي الأخير وأغنية “حوّا” التي حصدت 12 مليون مشاهدة.