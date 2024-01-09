تامر عاشور يستعد لطرح أغنية جديدة بإسم " هيجيلي موجوع " وهذا موعدها

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري تامر عاشور، لطرح أغنيته الجديدة بإسم “هيجيلي موجوع”، وذلك يوم الخميس المقبل الساعة السابعة مساءً .

ونشر الفنان تامر عاشور، صورة جديدة مع زوجته الاعلامية نانسي نور، واحتفل تامر وزوجته معاً بعيد ميلاده، وكتب: “مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابداً”.

وكان الفنان تامر عاشور قد أحيا حفلاً بالسعودية التي حملت اسم "ليلة الدموع" وكتب "عاشور": من حفل ليلة الدموع 2 على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض 2023، شكراً جمهور المملكة على الإستقبال الرائع.

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