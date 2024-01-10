بالصور.. خطوبة هشام جمال على ليلى أحمد زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان هشام جمال صور من حفل خطوبته على الفنانة ليلى زاهر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "هشام" صور من حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعلق عليها قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قرايك الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير"، ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيه منهم الفنان محمد جمعة قائلا: "مبروك"، والسيناريست إنجي علاء: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، خالد عليش: "مبروك"، وشقيقة "ليلى" ملك أحمد زاهر قائلة: "مبروك حبايب قلبي".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.