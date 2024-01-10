فن ومشاهير

ويليام ديفو يحتفل بـ "نجمة" على ممشى هوليوود تكريمًا لمسيرته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم العالمي ويليام ديفو بحصوله على "نجمة" بممشى هوليوود وذلك مساء اليوم الاثنين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية تكريمًا لمسيرته السينمائية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "ممشى هوليوود" على "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر خلاله "ديفو" برفقة عدد من نجوم هوليوود الذين حرصوا على حضور تكريمه منهم الممثل الأمريكي مارك رافالو، والممثل التشيلي بيدرو باسكال.

احتفل الممثل العالمى ويليام ديفو بفوز فيلمه "Poor Things" بجائزتي جولدن جلوب في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بالساعات الأولى من صباح الاثنين 8 ديسمبر وهما جائزة "أفضل ممثلة في دور كوميدي" للممثلة الأمريكية إيما ستون، وجائزة "أفضل فيلم كوميدي في العام".

يذكر أن ويليام ديفو يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم الكوميديا "Beetlejuice"، وفيلم الرعب والإثارة "Nosferatu" والمقرر عرضهما خلال العام الجاري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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