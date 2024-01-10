خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال| شاهدوا أولى الصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 05:22 صباحاً - أعلن الفنان هشام جمال خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام.

خطوبة ليلة زاهر والمنتج هشام جمال

ونشر المنتج هشام جمال صورة تجمعه بليلى أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام وعلق عليها: «الحمدلله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا».

وأضاف هشام جمال: «نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير». فيما نشر أهل العروس صور للاحتفال العائلي عبر حساباتهم الرسمية.

ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيه منهم الفنان محمد جمعة قائلا: “مبروك”، والسيناريست إنجي علاء: “ألف مبروك ربنا يسعدكم”، خالد عليش: “مبروك”، وشقيقة “ليلى” ملك أحمد زاهر قائلة: “مبروك حبايب قلبي”.

انتشرت الكثير من الشائعات حول ارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد تعاونهما الفني المثمر خلال الفترة الماضية خاصة مع نجاح مسلسل في بيتنا روبوت.

مسلسل في بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

ومؤخرًا.. فاجأت الفنانة ليلى أحمد زاهر الجمهور بخوضها تجربة الغناء،حيث أنها طرحت أولى تجاربها الغنائية بعنوان “كلمة أخيرة” وذلك على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية ليلي أحمد زاهر

أغنية ليلي أحمد زاهر “كلمة أخيرة” من كلمات محمد حسن ومن ألحان وتوزيع إسلام زكي.

وتقول كلمات أغنية ليلي أحمد زاهر: “هزيتلى ثقتى وسبتنى جيتلك عشان كان نفسى أعيش وأنا جيا أعيش.. موتنى بقى دى النهاية وده اللى بتحاسب عليه ؟ أنا من زمان خوفتنى ولغيت مشاعرى هزمتنى إزاى هقول.. وبأى عين شوفتك ف يوم بتحبنى جاوب سؤالى وقولى مره كسبت إيه ؟ حكايات وعود مين اللى قال.. مش برضه كان إحنا مين اللى علقنا ف غرام.. وأذانا وجرحنا حكايات وعود مين اللى قال.. مش برضه كان إحنا لو كان راحتنا ف الفراق.. ده ياريته ريحنا ونهاية حبى فيك فى كلمة أخيرة ليك محتاجه أنام.. وأصحى ف يوم ألاقي قلبى نسيك أنا طول حياتى كلها حابسه مشاعرى لوحدها قافله عليها الباب عشان ماتجيبش حد يذلها أنا كنت فاكرة ده اللى هيجيب الأمان وأما فتحت الباب لقيت أذيتها ومعاها إتأذيت ياريت”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »