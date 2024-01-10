شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أراد هادى الجيار الانسحاب من مسرحية مدرسة المشاغبين؟ ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنان هادى الجيار، حيث رحل عن عالمنا فى 10 يناير 2021، وهادى الجيار من الفنانين الذين حفروا أسماءهم بأعمالهم الخالدة والباقية في وجدان الجمهور، ويعد واحدا من المشاغبين فى مسرحية المشاغبين، والذى شارك فيها بجوار عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبى وأحمد زكى، واستطاعوا أن يرسموا البسمة على وجوه الجمهور حتى وقتنا هذا عند مشاهدتها فى التليفزيون والأعياد والمناسبات.

وفى لقاء قديم له كشف هادى الجيار عن مشاركته فى مسرحية مدرسة المشاغبين، وأنه فكر بالانسحاب والاعتذار من المسرحية بعد السخرية التى لاقاها من زملائه المثقفين، قائلا: "لقيت نفسى محتاس فى وسطهم، روحت كتبت ورقة للأستاذ عبد المنعم مدبولى وقولتله مش عارف أروح فين وأجى منين فى وسطهم، قال لى اقعد واتعلم وجرب وحاول تعمل زيّهم، وأقنعنى أكمل".

فى عام 1992، شارك فى بطولة واحد من المسلسلات التى شكلت نقلة نوعية كبيرة له، المال والبنون، وانهالت عليه بعده البطولات التليفزيونية التى نافس من خلالها العديد من زملائه، ومنها أبناء ولكن وسعد اليتيم وجمهورية زفتى والسيرة الهلالية وعيلة الدوغري والضوء الشارد والسيرة الهلالية و سوق العصر والبر الغربي وطرح البشر والعصيان والإمام المراغي و الملك فاروق ونابليون والمحروسة وسلسال الدم بأجزائه الخمسة.

شارك العديد من النجوم فى أعمالهم، إذ شارك عمرو سعد فى شارع عبد العزيز ومملكة الجبل، ومحمد رمضان الأسطورة، وطارق لطفى عد تنازلي، وحسن الرداد كيكا ع العالي وحق ميت، ويوسف الشريف كفر دلهاب، وكريم عبدالعزيز الزيبق، وهانى سلامة فوق السحاب وقمر هادي وأحمد السقا ولد الغلابة و فلانتينو و الاختيار 2 وبعد مسرحية مدرسة المشاغبين قدم مسرحيات أولادنا فى لندن وقصة الحى الغربي ولما قالوا ده ولد.