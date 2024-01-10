أموال فاقت التوقعات.. إليكم ثروة كل من أبطال Dubai Bling!

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف أن أبطال برنامج Dubai Bling الذي يتم عرضه على منصة netflix العالمية، يمتلكون ثروة هائلة لا تأكلها النيران.



وبحسب المعلومات، بتصل ثروة المؤثرة الهندية فرحانة بودي إلى الـ 1.9 مليون دولار، وتبلغ ثروة لجين عبداى إلى الـ 3.1 مليون دولار، بينما ثروة الإعلامية السعودية لجين عمران 4.7 مليون دولار، أما ثروة رجل الأعمال إبراهيم آل صمدي فتصل إلى 39.2 مليون دولار، ثروة سيدة الأعمال منى قطان تصل إلى 784 مليون دولار.

وقد أطلق الموسم الثاني من برنامج الواقع Dubai Bling منذ فترة، وذلك بعد نجاح الموسم الأول، الذي حصد نسب مشاهدة عالية.

وتساءل كثيرون عن المبلغ الذي يتقاضاه النجوم، فكانت مجلة Arabian Business قد كشفت انهم حصلوا على 2500 دولار أميركي مقابل الحلقة الواحدة في الجزء الاول وبعملية حسابية سريعة يحصل النجوم على 20 ألف دولار مقابل الموسم الواحد المؤلف من 8 حلقات. كما تردد ان هذه الارقام ارتفعت في الموسم الثاني، حسب هوية الاشخاص الاكثر طلباً في العمل والذين أثاروا جدلاً على السوشيال ميديا بتصريحاتهم وتصرفاتهم.