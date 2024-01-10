شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة طه دسوقى لأصدقائه فى فرقة إيليت استاند أب كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان طه دسوقى، فى لقاء خاص على تلفزيون الخليج 365، عن مسلسله الجديد حالة خاصة، أحدث أعمال watch it الأصلية فى العام الجديد، وعن علاقته بأصدقائه فى فرقة إيليت استاند أب كوميدى وكيف يدعمون بعضهم البعض.

وقال طه دسوقى: "ربنا يديم العلاقة والمحبة لأنها علاقة صحية جدا وفكرة باند إيليت جت من إن ليه كل واحد يشتغل لوحده ما نحط الـ7 خبرات على بعض ونزق المركب هتمشى أسرع، وده اللى حاصل مش فى الباند بس أكتر من كده وليد بيشجعنى وطوفى يشجع أشرف و وليد يشجع خيرى وعصام وكلنا بنشجع بعض ونقوى بعض أكتر".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، و نبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.