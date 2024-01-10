شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استلهمت إسعاد يونس شخصية عظيمة من عمار الشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة إسعاد يونس عن كيفية تحضيرها لشخصية عظيمة فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، والتحضيرات لتقديم دور الكفيفة، وكيف استلهمت شخصية عظيمة من تدريباتها مع الراحل الموسيقار عمار الشريعى.

وقالت إسعاد يونس، لـ"الخليج 365": "عندى رحلة وسنين طويلة مع صديق العمر الراحل الموسيقار عمار الشريعى، وكان فى الشقة اللى قدامى الدكتور أحمد يونس، كان عندى علاقة قوية مع المكفوفين، واتمرنت إنى عايشة معاهم وعشت سنين مع عمار الشريعى وكان بيمرنى كتير كيف أستشعر الحركة والصوت وأذنى إزاى تعرف اتجاه الريح واللمس، وده كان موجود معايا فى التدريبات بسترجعه لما حضرت لشخصية عظيمة".

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فتشكل عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.