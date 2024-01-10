رسالة من أحمد زاهر لابنته بعد إعلان ارتباطها رسمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان المصري أحمد زاهر على تهنئة ابنته ليلى أحمد زاهر بمناسبة ارتباطها بالفنان هشام جمال.

حيث زف الثنائي ليلى وهشام، هذا الخبر السعيد لمحبيهما وجمهورهما، عبر صفحتهما على “إنستغرام” بعد أن قام الثنائي بنشر صور من حفل ارتباطهما، بحضور أفراد من عائلتيهما.

ونشر الفنان أحمد زاهر، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” صوراً من حفل ارتباط ابنته ليلى على هشام جمال، وعلق قائلاً: “الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي و صاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا و روح بابا ليلي ربنا يسعدكم و يبعد عنكم العين”.

وشارك الثنائى في مسلسل “في بيتنا روبوت” ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب هشام جمال، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها “زومبا” شيماء سيف، والثاني على هيئة ذكر يسميه “لذيذ” عمرو وهبة، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة ليلى أحمد زاهر على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل “في بيتنا روبوت” بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.