شاهد ريماس منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بحائل

خطفت الفنانة اليمنية السعوديةريماس منصور الأنظار بمقطع مرئي، ظهرت فيه خلال تواجدها في فندق ميلينيوم بحائل. ارتدت منصور إطلالة سوداء بسيطة، مع جاكيت باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

أشاد النشطاء بمظهر منصور، مؤكدين أن خسارتها للوزن جعلتها أجمل.

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