تصدّر في السعودية.. محمد إمام يروّج لعرض “أبو نسب” في سويسرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد إمام في فيلمه “أبو نسب”، بعد عرضه في دور السينما المصرية، بدأ الترويج للفيلم قبل عرضه في سويسرا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلانه عن عرض الفيلم في أميركا وأستراليا وبولندا.

وكتب محمد إمام تدوينة عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة “X” “تويتر سابقاً” قال فيها: “أبو نسب في سينمات سويسرا قريباً”.

وكان محمد إمام قد احتفل أخيراً بتحقيق الفيلم إيرادات ضخمة بلغت 30 مليون جنيه في مصر خلال أيام قليلة من عرضه، وكتب في تدوينة عبر حسابه في “X” قائلاً: “الحمدلله… أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر”، كما احتفل بتصدّر الفيلم في المملكة العربية السعودية في أسبوعه الثاني، وذلك عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، بالإضافة إلى تصدّره في الإمارات والكويت.

ويضم فيلم “أبو نسب” مجموعة من النجوم والنجمات بجانب محمد إمام، منهم: ياسمين صبري وماجد الكدواني ومحمد رضوان وصلاح عبدالله ووفاء عامر وهالة فاخر ومحمد ثروت ومحمد لطفي…، وعدداً من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.