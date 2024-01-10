ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، شقيقتها الفنانة ليلى على إعلانها إرتباطها بالمنتج هشام جمال، وشاركت الجمهور مجموعة صور من الحفل.

وعلقت ملك معبرة عن سعادتها، وقالت: "قراية فاتحة لولي، ولله ما مصدقة و انا بكتب الكلام ده مش مصدقة ان اختي و بنتي حبيبتي الي ماعنديش اغلي منها فالدنيا بقت احلي عروسة فالعالم كله فرحانة من كل قلبي و مطمنة عليها مع احلي و الذ عريس فالدنيا ربنا يحفظكوا يا حبايبي من العين و يخليكم لبعض العمر كله و اشوفكم دايما مع بعض و مبسوطين".

كانت هذه تفاصيل خبر ملك أحمد زاهر تهنئ شقيقتها ليلى على إرتباطها.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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