مشعل الخالدي يرد على بدور البراهيم ويعلق على زواجه منها

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نفى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، مشعل الخالدي، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عن زواجه من مشهورة السناب شات والفاشينيستا بدور إبراهيم.
وأوضح الخالدي أن بدور هي مجرد صديقة له، وأن الصورة التي جمعتهما كانت بهدف الترويج لحسابها الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الخالدي: “لو كنت سأتزوج للمرة الثالثة، فلن أفعل ذلك بهذه الطريقة، بل سأعلنها للعالم أجمع بطريقة رسمية”.
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