شاهد دنيا بطمة تتخلص من فيلر الشفاه وتكشف عن النتيجة

أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة أنها تخلصت من فيلر الشفاه، وذلك بعد أن ظهرت خلال الفترة الماضية بشفاه منتفخة للغاية.

ونشرت بطمة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام، ظهرت فيها بعد تخلصها من الفيلر، حيث بدت شفاهها أقرب نسبياً إلى شكلها الطبيعي.

وظهرت دنيا بطمة في الصور وهي تضع كريم البنج موضعيًا على الشفاه استعدادًا للحقن، وعلقت على الصور قائلة: “ذوبنا الفيلر”. كما نشرت بعدها مقطع فيديو من داخل سيارتها، ظهرت فيه شفاهها منتفخة قليلاً بسبب الحقن، إلا أنها أقل حدة مما كانت عليه في السابق.