«الملكة» فى قاعات العرض آخر يناير

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم «الملكة» طرحة فى قاعات العرض السينمائى نهاية يناير الجارى، وكان الفيلم يحمل فى البداية اسم «كتف رباعى» قبل أن تقرر الشركة المنتجة تغييره إلى «الملكة».

ويرجع سبب التغيير إلى النجاح الكبير الذى حققته نجمة العمل هالة صدقى فى مسلسل «جعفر العمدة»، بشخصية الملكة وصيفة، ليتغير اسم الفيلم استغلالاً لهذا النجاح.

وعبرت النجمة هالة صدقى عن سعادتها بعودتها للسينما بعد غياب طويل، بهذا الفيلم وقالت، إنها متشوقة جدًا لبدء عرض الفيلم بدور العرض وتتمنى نجاح الفيلم وأن ينال إعجاب جمهورها لافتة إلى أن الفيلم هديتها للجمهور فى العام الجديد 2024 وأضافت السيناريو جميل وكوميدى، ويقدم الكوميديا التى أحبها وسعيده للتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز فهو أيضاً «دمه خفيف»، وأضافت أتمنى أن يكون الفيلم فاتحه خير على واستمر فى تقديم أعمال سينمائية جديدة، طالما أن هناك سيناريوهات جيدة.

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية «ماجدة»، والتى تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، فى إطار تشويقى تصاعدى للأحداث.

فيلم الملكة من بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبدالعزيز.