غادة عبدالرازق: «صيد العقارب» حبكة درامية تجذب المشاهد فى رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تحرص الفنانة غادة عبدالرازق على المشاركة ضمن السباق الرمضانى، بأدوار مميزة، تفرض فيها شخصيتها، لتقدم الدور بكل صدق واحتراف.

وتحمس غادة عبدالرازق جمهورها بمسلسلها الجديد الذى ستشارك به فى موسم رمضان 2024، ويحمل اسم «صيد العقارب» وهو الاسم المؤقت له، ويجمع فيه الكثير من الشخصيات بحبكة درامية تجذب المشاهد.

وأكدت غادة عبدالرازق أنها تحب الشخصيات القوية، والتى تتناسب مع شخصيتها الحقيقية وطباعها، علاوة على أنها تحمل معانى ودروسًا مستفادة للمشاهد، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها ستفاجئ جمهورها بلون جديد لم تسبق بتقديمه فى أية شخصية سبقت لها فى أعمالها الدرامية، خلال السنوات الماضية.

وأوضحت سر تحمسها لهذا العمل، أنها تجسد دورًا يحمل تفاصيل مختلفة تمامًا، يفاجئ جمهورها، متمنية أن يلاقى المسلسل إعجابهم وقت عرضه، لأنه يضم فنانين عظامًا.

وعن اختيار اسم صيد العقارب للمسلسل، كشفت عن أنه دائمًا يكون أصعب شىء فى الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل تدور حول نفس المعنى.

وتتعاون الفنانة غادة عبدالرازق فى مسلسل «صيد العقارب» مع نجوم عظام فى مصر والشرق الأوسط، فيشاركها البطولة: ماجد المصرى، ومنال سلامة، وأحمد ماهر، ورياض الخولى وسيمون ومحمد علاء جاميكا وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

ونشرت غادة عبدالرازق سيناريو الحلقات الأربع الأولى من العمل، فكان مدون على الحلقة الأولى: «مسلسل صيد العقارب (اسم مؤقت) الحلقة الأولى تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن».

إلى جانب صورة لتورتة بدء التصوير وصور أخرى لفريق عمل المسلسل وهم يحتفلون ببدء التصوير ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وعبرت غادة عبدالرازق عن سعادتها بمقابلة الفنانين المهمين بالنسبة لها والتقطت صورًا معهم، وأظهرت مدى تحمسها للعمل، فظهرت بإطلالة جذابة وشبابية مميزة، تبدأ بها تحضيراتها الخاصة بالتصوير والبروفات مع طاقم العمل.

وكانت غادة عبدالرازق قد نافست فى موسم رمضان الماضى 2023، بمسلسل «تلت التلاتة»، وقدمت فيها 3 شخصيات توأم (فريدة، فريال، فرح)، ويدور أحداث المسلسل فى إطار درامى، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن فى مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

وشاركها البطولة مى سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدى، والراحل مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، إخراج حسن صالح، وتأليف هبة الحسينى.

وحققت غادة عبدالرازق نسبة مشاهدة عالية لمسلسلاتها السابقة، أبرزها: «ضد مجهول»، «الخانكة»، «أرض جو»، «الكابوس»، «مع سبق الإصرار»، و«زهرة وأزواجها الخمسة».