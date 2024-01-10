تعرفوا إلى آية شقيقة سارة أبي كنعان الصغرى.. هل تشبهها؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور، صورتين جديدتين، تجمعها بشقيقتها الصغرى آية أبي كنعان.

وخطفت الشقيقتان الأنظار بجمالهما، ورأى الجمهور أن الشبه بينهما واضح، وأنهما تمتلكان الملامح نفسها.

يذكر أن مسلسل "الثمن" الذي شارك فيه الممثلون باسل خياط ورزان جمال ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان، قد حقق نسبة مشاهدة عالية جداً، وهو يعد آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان.

وكانت سارة قد أعلنت مؤخراً خطوبتها على الممثل اللبناني وسام فارس، وشارك الجمهور مقطع فيديو وثق من خلاله أوقاتاً رائعة جمعته بـ سارة خلال علاقتهما العاطفية التي كشف عنها من خلاله.

وجاء تعليق سارة على الفيديو "طلعت الإشاعة مظبوطة".

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