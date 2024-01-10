"كدابة".. ظل شيرين عبدالوهاب يطارد ألبوم حسام حبيب بعد طلاقهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان حسام حبيب، لطرح ألبومه الغنائي "كدابة"، وهو الأول له بعد طلاقه رسميا من الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال رحلة زواجهم التي أثارت جدلا واسعا على مدار 6 سنوات.

حسام، يواصل وضع اللمسات النهائية على ألبومه، بالتعاون مع الموزع الموسيقي نابلسي.

المفارقة أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تعد الحاضرة الغائبة في تفاصيل وكواليس إعداد أغاني الألبوم، الذي يطرحه طليقها الفنان حسام حبيب، بعد 8 سنوات، غياب عن الساحة الغنائية.

الفنان حسام حبيب تحدث خلال ظهوره في كواليس حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل انفصالهما مؤخرا، وكان قد أعلن عن مشروع أغنية دويتو، يقدمها بمشاركة الفنانة شيرين.

وفي نهاية عام 2022، قدم المستشار ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، بلاغ للنائب العام، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، متهما إياه بالاستيلاء على أغاني تخص الفنانة، وضمها إلى ألبومه الجديد.

ودخل الثنائي المثير للجدل "حسام"، و "شيرين"، في نزاع حول أغاني "غاب الفرح"، و "أنا انطفيت"، و"مين غيره"، و"عدى الكل"، وغيرها.

ويتعاون الفنان حسام حبيب في الألبوم الذي بدأ الإعداد له من 3 سنوات، مع الشاعر إبراهيم شتا، في أغاني "غاب الفرح" من ألحان أحمد يوسف، و "أنا انطفيت" من ألحان نديم جمال،ويقدم ايضا "مين غيره" من كلمات محمد حسن، وألحان محمد حمزة، و "أديني مشيت" من كلمات أحمد إبراهيم، و ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، و و" كنت فين " من كلمات محمد عاطف، وألحان محمد إبراهيم.

حسام يقدم أيضا أغاني "عدى الكل" ، و "وجع الفراق"، "حد في حياتي"، "كدابة"، "مزيكا"، ويتولى توزيعها ووضع الماستر الموزع الموسيقي نابلسي.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت رسميا طلاقها من الفنان حسام حبيب، للمرة الثانية، بعد حوالي عام من عودة الحياة الزوجية بينهم، مؤكدة أن الاتفاق على الطلاق، تم في هدوء.