روجينا تخضع لجلسة تصوير مع زوجها والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة روجينا لجلسة تصوير جديدة مع زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

ونشرت روجينا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء تواجدهما في دبي.

وظهرت روجينا في الصور مرتدية "بدلة" لامعة، بينما ارتدى زوجها ملابس سوداء.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "الغاليين، الله يخليكم لبعض، حفظكم الله ورعاكم، منورين الدنيا، روحي، يا عمري، حبيت اللوك، جمال ودلال، جمالكم ماشاء الله، إيه الشياكة دي".

يذكر أن الفنانة روجينا هنأت زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على حصوله جائزة الريادة من حفل دير جيست، تقديرًا لمجهوداته الكبيرة على عمله النقابي.

ونشرت روجينا مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا عمري تستحق مليون تكريم دير جيست 2023".

وقال أشرف زكي في كلمته علي المسرح، إنه سعيد بالتكريم، مضيفا: ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني. واصفا هذا التكريم بأنه من من أصعب اللحظات التي يعيشها لأنه جاء بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية.

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