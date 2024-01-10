الأميران حسين ورجوة الى سنغافورة لهذا السبب

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يستعد لبدء زيارة رسمية إلى سنغافورة برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين يوم غد الخميس، ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤.

ويلتقي ولي العهد خلال الزيارة، التي تستمر يومين، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، وعددًا من كبار المسؤولين وقادة أعمال سنغافوريين. كما يرعى إطلاق فعاليتَي منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، والمعرض الأردني في حدائق الخليج (جاردنز باي ذا بي) في سنغافورة.

يأتي ظهور الامير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة، بعد أشهر من غياب الأخيرة عن وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، حيث كان آخر ظهور لها إلى جانب زوجها في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أثناء زيارة رسمية إلى الكونغرس الأميركي في واشنطن.

نذكر أن ولي العهد الأردني والأميرة رجوة تزوجا في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في شهر حزيران/يونيو من العام الفائت بحضور عدد كبير من الشخصيات حول العالم.