وجد زوجته مشنوقة في المنزل.. مأساة تصيب المغني جيمس موريسون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجد جيمس موريسون زوجته مشنوقة في منزلهما، حسبما أكد الطبيب الشرعي اليوم الأربعاء مع فتح التحقيق في وفاة الأم لطفلين.

وتم العثور على جيليان كاتشبول، 45 عامًا، معلقة برباط في منزل الزوجين في ويتمينستر، غلوسيسترشاير، صباح الجمعة الفائت، حسبما سمع الطبيب الشرعي رولاند وودرسون. جاء ذلك بعد أيام من قيام الشرطة بتسجيل وصولها بعد “مخاوف بشأن سلامتها”.

وجاءت هذه المأساة بعد أقل من أسبوع من إخبار زوجة السيد موريسون لأصدقائها، بأنها متحمسة للعام الجديد بعد أن أطلقت مؤخرًا مشروعها الخاص بتقديم الطعام إلى جانب مقهى القرية الناجح الخاص بها.

واستخدم السيد موريسون مفاتيحه للدخول إلى العقار بعد أن اتصل صديق قلق بالمغني قلقًا بشأن والدة أدا روز، 5 أعوام، وإلسي، 15 عامًا. وهناك وجد زوجته.

وتم تنبيه خدمات الطوارئ بعد ذلك، مع وصول المسعفين والشرطة إلى العقار، معلنين وفاة السيدة كاتشبول في الساعة 9.37 صباحًا.

وقيل للطبيب الشرعي إن الشرطة مقتنعة بعدم وجود ظروف مشبوهة.

وتم التعرف على جثتها بمساعدة صورة رخصة قيادتها وأفراد عائلتها الذين حضروا مكان الحادث، حسبما سمع الطبيب الشرعي.

وأجرى الطبيب الشرعي الدكتور تيري جونز فحص الجثة وأعطى السبب الموقت للوفاة وهو الشنق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقد تم الآن تأجيل التحقيق إلى موعد لاحق. وقيل للطبيب الشرعي إنه تم أخذ عينات من جسدها لتحليل السموم.

وذكرت صحيفة ذا صن أن سيارات الشرطة جلست خارج متجر كوتسوولد ساندويتش بوكس يوم السبت. تم إغلاقه أثناء زيارة الضباط.

وقال صديق للعائلة للصحيفة إنه لا يعتقد أن هناك أي ظروف مشبوهة تحيط بوفاتها.

وقال: تم العثور على جيل ميتة يوم الجمعة في منزل العائلة في ويتمينستر… جيمس محطم ويحظى بدعم عائلته. إنه يتماسك من أجل بناتهما لكنه طلب ترك الأسرة بمفردها لتحزن على انفراد.”

وأضاف أحد السكان المحليين أن القرية كانت في حالة “صدمة كاملة” بعد المأساة.

ومنذ ذلك الحين، ألغى السيد موريسون كل التزامات عمله للتركيز على رعاية ابنتيه الصغيرتين.

وتزوج الثنائي في عام 2006 بعد أن التقيا قبل عقدين من الزمن عندما انتقلت السيدة كاتشبول إلى منزل والدة السيد موريسون كمستأجرة.

ومع ذلك، فقد شوهدت صاحبة المقهى مؤخرًا من دون خاتم زواجها في الصيف الفائت، وتم ضبط حالتها على الفيسبوك على “أعزبة”.

وفي عام 2022، كانت لا تزال ترتدي الخاتم وشاركت صورة شخصية مع زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن في منشور على موقع إنستغرام قبل خمسة أسابيع، لم يكن السيد موريسون يرتدي خاتمه أيضًا.

وكانت السيدة كاتشبول قد تحدثت سابقًا عن “الصعود والهبوط ووجع القلب” وكانت تبحث عن عقار في ويتمينستر قبل وقت قصير من وفاتها.

وكانت تعاني من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة.

وتأتي وفاتها المفاجئة بعد 14 شهرًا من إجراء عملية زرع كلية منقذة للحياة والتي تركتها محطمة – وهي المأساة العائلية الرابعة التي عانى منها السيد موريسون في السنوات الأخيرة.