أشرف عبد الباقي يروج لمسلسل "جولة أخيرة" ويكشف شخصيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روج الفنان أشرف عبد الباقي، لمسلسله الدرامي الجديد "جولة أخيرة" المقرر عرضه يوم 25 يناير الجاري.

ونشر أشرف، صورة من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "استنوا كوتش تامبي في مسلسل جولة أخيرة يوم ٢٥ يناير .. يا رب يعجبكم".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وتم تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

"جولة الأخيرة" يخوض بطولته أحمد السقا في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، علي صبحي.