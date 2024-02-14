أغرب احتفالات عيد الحب حول العالم.. لن تتوقعها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تختلف احتفالات عيد الحب من بلد لآخر، وتوجد بعض الاحتفالات الغريبة به حول العالم، تعود لعادات قديمة أو للتفاؤل بها، أو كطقوس معتادة مرتبطة بثقافة البلد.

كتابة أرقام الهواتف على البرتقال في ماليزيا

تكتب النساء أرقام هواتفهن على البرتقال قبل رميها في أقرب نهر على أمل أن يلتقطها رجل أحلامهن، وتحديدًا في اليوم السابع من الشهر السابع من التقويم القمري، ويعد البرتقال فاكهة الحظ في ماليزيا، ويجمع التجار البرتقال من الأنهار ويعيدون بيعها في السوق بأرقام الهواتف وكل شيء.

اختيارات عشوائية في البرازيل

تحتفل البرازيل في يوم 12 يونيو بعيد الحب، وتكتب النساء أسماء على ورق قبل يوم من عيد الحب، وفي اليوم التالي يضعون الأوراق بشكل عشوائي وكل شخص يظهر له اسم يكون الشخص المناسب لهم، وتتزوج منه.

قرعة عيد الحب في أسكتلندا

خلال الاحتفال بعيد الحب في، يكتب كل شخص اسمه على قطعة من الورق، ثم توضع في قبعتين، واحدة بأسماء الرجال والأخرى بأسماء النساء، ثم يختار كل رجل قبعة إحدى النساء وفي المقابل النساء أيضًا، ويجب على الرجل أن يتمسك بالمرأة التي اختارت اسمه، بغض النظر عن الاسم الذي اختاره.

عيد حب كل شهر في كوريا الجنوبية

في كوريا الجنوبية، يتم تخصيص اليوم الرابع عشر من كل شهر لجانب من جوانب الحب، على سبيل المثال، مايو هو يوم الورد، وأكتوبر هو يوم النبيذ، وديسمبر هو يوم العناق.

في 14 فبراير، تقدم النساء الشوكولاتة للرجال، وفي 14 مارس يُسمى أيضًا "اليوم الأبيض"، يقدم الرجال الحلوى، وليس الشوكولاتة للنساء.

أما الأشخاص الذين لم يتلقوا أي شيء في أي من اليومين يجتمعون معًا في 14 أبريل، المعروف أيضًا باسم اليوم الأسود، لتناول نودلز سوداء للتعبير عن حزنهم على عزوبتهم.

أسبوع عيد الحب في الهند

يحتفل الهنود بعيد الحب على مدار أسبوع كامل، واختيار القيام بأمر يدل على الحب على مدار الأيام، هناك يوم لتقديم الورود، ويو للحضن، ويوم لتقديم الهدايا، ويوم يقضونه المتزوجين مع العائلة والأصدقاء.

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