شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خاصة الحلقة 3.. طه دسوقى يتمرن على مرافعة أحمد زكى فى ضد الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حالة خاصة تطورا فى الأحداث، حيث طلبت أمانى النجار "غادة عادل" من مجموعة من المتدربين وهم نديم "طه دسوقى" ورام الله "هاجر السراج" وندى "لينا إيهاب" ويوسف "على السباعى" وعز "حسن أبو الروس"، حل القضية الثانية وأن من يحلها سوف يترافع في القضية.

ويتحدث عز مع نديم ويبلغه أنها أصعب قضية في حياته بسبب المرافعة يقول له عز ويجرحه بالكلام "خائف عشان متأخر عقليا" ليرد عليه نديم أنا أذكى منك ومش بحب اللمس" ليقول له عز حل القضية واترافع مكانك وتسمعه رام الله وتبلغ الجميع أنه فى القضية الأولى أخذ مجهود نديم.

ويطلب جميل "نبيل على ماهر"، من نديم "طه دسوقى" أن يكون واثقا من نفسه فى المرافعة ويترافع بكل ثقة ولا يخاف مثل النجم عادل إمام في فيلم الافوكاتو عادل إمام و النجم أحمد زكى في ضد الحكومة، ويشترى روب محاماة جديد، وظل نديم يشاهد فيلم ضد الحكومة ويرى كيف ترافع أحمد زكى في الفيلم و يقلده.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.